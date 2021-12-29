На Южном Урале задержали замглавы района за историю с жильем для сирот

Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко. Он стал фигурантом уголовного дела о приобретении земельных участков и жилья для детей-сирот. Сначала речь шла о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Но сейчас потом дело переквалифицировали по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Челябинской области, по данным следствия, заместитель главы администрации района получил взятку в сумме 50 тысяч рублей за заключение муниципального контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

Пока чиновник задержан в порядке на 48 часов. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

В деле фигурируют так же председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского района Людмила Толканова и продавец жилья, которому инкриминируют дачу взятки. Они находятся под подпиской о невыезде.

Челябинск, Павел Зварзин

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