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Среда, 29 декабря 2021, 09:50 мск

Новости Челябинск

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Выявляемость ковида в Челябинской области преодолела отметку 500 случаев в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 490 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 28 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 145 тысяч 820 инфицированных. 7 тысяч 252 из них умерли (непосредственно от инфекции – 5 тысяч 978).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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