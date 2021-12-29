На Южном Урале будут судить экс-полицейского, вступившего в интимную связь с 12-летней

На Южном Урале будут судить экс-полицейского, вступившего в интимную связь со школьницей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в одном из районов Челябинской области. 12-летняя девочка увидела в соцсетях фото 21-летнего парня, который ей понравился, и написала ему. Завязалось виртуальное общение. Дама о своем возрасте интернет-кавалеру сообщила. Несмотря на это он предложил девочке прийти к нему в гости.

Во время встречи они пили пиво, а потом перешли к интиму. После этого новоявленные влюбленные встречались еще несколько раз. Их переписку в соцсетях увидела мать девочки. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что парень является сотрудником патрульно-постовой службы. После того, как он стал фигурантов уголовного дела по факту иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), из полиции его уволили и заключили под стражу.

Дело экс-полицейского направлено в суд. Свою вину он признает частично.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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