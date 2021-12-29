Глава Челябинска значительно ухудшила позицию в Национальном рейтинге мэров

Глава Челябинска Наталья Котова опустилась в нижнюю часть Национального рейтинга мэров по итогам 2021 года. Она и раньше не была в числе лидеров, но в 2021 году ее позиция значительно ухудшилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ деятельности глав столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», – отмечают авторы исследования.

Глава Челябинска Наталья Котова заняла 58-ую строчку и 88.

«За минувший год положение Котовой в средней части «Национального рейтинга» значительно ухудшилось, – поясняют эксперты. – Открытие новой набережной на реке Миасс – важное для города событие, которое в конце рассматриваемого периода позволило мэру отыграть несколько позиций в исследовании.

Разумеется, отношение Натальи Котовой к этому проекту было весьма относительным: набережная готовилась к не состоявшимся в прошлом году из-за пандемии саммитам ШОС и БРИКС. Однако общее состояние городской среды, образ города и уровень его благоустройства в результате улучшились, что всегда влияет на оценку работы муниципальных властей вне зависимости от того, на федеральные или региональные средства осуществлялись те или иные работы.

Оценки проекта Генерального плана развития Челябинска на ближайшие 20 лет у разных экспертов имели разнонаправленный характер и, по сути, уравновесили друг друга. В то же время снегопады и гололед продемонстрировали наличие множества проблем в коммунальном хозяйстве города.

Скандал с уничтожением даурской лиственницы, бывшей одним из символов Челябинска и имевшей большую историческую и этическую ценность, стоил места одному из муниципальных чиновников. Но и имидж Натальи Котовой эта история задела. Не обошли стороной в минувшем году муниципальную администрацию и коррупционные скандалы.

Неважные электоральные результаты «Единой России» в ЕДГ тоже отнюдь не укрепили позиций мэра, тем более в свете назначения Натальи Котовой заместителем руководителя регионального избирательного штаба «Единой России».

Крайне негативное впечатление на экспертов произвели попытки мэрии выселить из служебных квартир, оказавшихся в муниципальной собственности, участковых (включая ветеранов МВД), завершивших службу в органах. Как оказалось, люди, отслужившие 20-25 лет, жили в квартирах без права приватизации. Юридическая сторона дела в данном случае, по мнению многих наблюдателей, не должна быть определяющей.

В целом в «Национальном рейтинге» первоначальный оптимизм по поводу работы Натальи Котовой по итогам 2021 года заметно пошел на убыль, и она прочно обосновалась в нижней половине таблицы исследования».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»