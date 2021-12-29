География международных рейсов из Челябинска может быть расширена

Южноуральцы получили возможность летать из Челябинска в Болгарию, Чехию и Казахстан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», .Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) разрешение на организацию рейсов в Варну и Бургас, в Прагу, Нур-Султан, а также в турецкий Далман. По каждому направлению допускается до четырех рейсов в неделю.

Авиакомпании «ИрАэро» разрешено организовать рейса Магнитогорск – Салоники (Греция).

Напомним, допуск – это право авиакомпании, которым она может воспользоваться, если авиасообщение между Россией и указанной страной не закрыто по каким-либо причинам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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