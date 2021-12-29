Под Новый год многоквартирные дома в Агаповском районе затопило канализацией

Жителям домов в Челябинской области грозит перспектива встретить Новый год, окруженными запахом фекалий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационные воды залили два многоквартирных дома в селе Агаповка. Об этом жители рассказали в интернет-сообществе «МедиаЛайм Агаповка».

«Что за беспредел! С 25 декабря по 28 декабря в нашем доме по улице Железнодорожная, 13, засорилась канализация. Первый этаж гребет наши отходы, а ЖКХ ничего не может сделать. Сколько это будет продолжаться?! Скоро Новый год, у всех выходные, мы что, должны жить в этом дерьме?! За что мы платим? Если это не решится до 30 декабря, мы всем домом подаем в суд!" – пишут они в группе.

С аналогичной проблемой столкнулись жители дома №1/1 по улице Правобережной. По словам автора обращения, они задыхаются от канализационных запахов уже вторую неделю. «Сегодня опять позвонили в ЖКХ, на что нам сказали: у вас там трубу прорвало и подвал затопило, ждите, пока высохнет, у нас нет таких шлангов, чтобы откачать. Это уже ни в какие ворота, вонь добралась до квартир, и мы, и наши дети этим дышим», – пишут южноуральцы.

Такая позиция коммунальщиков вызвала у жителей Агаповки неприкрытое возмущение. «Так интересно, конечно, и шлангов нет, и тросов нет (к посту ниже). А что у них вообще есть? Наверное, только принтеры, чтобы печатать квитанции!" – пишут они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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