КХЛ: Недели звезд хоккея в Челябинске в 2022 году не будет

Континентальная хоккейная лига перенесла проведение Недели звезд хоккея в Челябинске с 2022-го на 2023 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной переноса стала продолжающаяся пандемия COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении КХЛ.

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине», – говорится в сообщении.

Напомним, Неделя звезд хоккея должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске. Однако после переговоров с властями Южного Урала руководство КХЛ решило перенести форум на 2023 год. «Для Лиги это было непростое, тяжелое решение – к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнеры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звездная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий «пузырь» после прилета, что противоречит духу мероприятия», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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