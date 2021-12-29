Южноуральцы предложили губернатору лично заняться вывозом мусора

Жители Челябинской области требуют навести порядок в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области растет возмущение переполненными мусорными контейнерами, заполонившими населенные пункты. Жители региона требуют навести порядок в работе регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

После того, как стало известно об очередном повышении тарифа на обращение ТКО, некоторые южноуральцы предложили губернатору самому заняться вывозом мусора с переполненных контейнерных площадок.

Фото одной из них появилось в интернет-сообществе «Текслер, помоги». «Текслер, не можешь заставить – вывози сам», – гласит подпись под фотографией.

Жители области разделяют негодование автора фотографии. «Это еще новогодних праздников нет», – пишут в комментариях к посту. «Подождите, после нового года повышение пройдет и все уберут, а так не хватает средств», – иронизируют южноуральцы.

«Ни летом, ни зимой порядка нет. Слово «ответственность» давно потеряло свою актуальность, – сетует челябинка. – Я прохожу мимо мусорки каждый день в районе Калининского районного суда, каждый раз такая свалка – и днем, и вечером, и началось это 3 месяца назад. Раньше и рабочих видела и как машина утром подъезжала, а сейчас опять свалка».

Отметим, что ранее в минэкологии потребовали, чтобы регоператоры перешли на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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