На Южный Урал надвигаются 40-градусные морозы

В Челябинской области температура опустится ниже 40 градусов мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью 30 декабря в отдельных районах Южного Урала ожидается понижение температуры воздуха до минус 41 градуса по Цельсию.

«Всем гражданам необходимо строго следовать рекомендациям со стороны сотрудников экстренных служб! – предупреждают представители ведомства. – Пытаясь дополнительно обогреть себя и жилище, обратите пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей!"

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Если поездка все же необходима, в любом случае строго соблюдать правила дорожного движения, а также правила личной безопасности.

«В первую очередь, помните, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны. Имейте с собой заряженный телефон, запас топлива и продуктов питания, теплые вещи, – советуют в экстренных службах. – Убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля. Если вы оказались на трассе в затруднительной ситуации, не стесняйтесь обратиться за помощью к проезжающим мимо автомобилистам. Если дорога безлюдна, незамедлительно набирайте номер «101» или «112»!"

Остальным южноуральцам рекомендуют лишний раз не выходить из дома. Если все же выйти необходимо, то не идти на улицу на голодный желудок, тепло одеваться и стараться не стоять, а постоянно двигаться, особенно в ожидании общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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