В Челябинске рабочий погиб под градом металлоконструкций

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего производственного предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 28 декабря на территории производственного предприятия в Челябинске было обнаружено тело рабочего.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении металлоконструкций в ходе выполнения работ по их установке.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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