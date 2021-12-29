ХК «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Челябинский клуб обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», за 11 игр до конца Регулярного чемпионата КХЛ 2021/2022 клуб гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина-2022.

«Черно-белые» на данный момент занимают второе место на Востоке, имея в своем активе 65 очков после 45 игр. Преимущество над «Автомобилистом», который идет на девятой строчке – 25 баллов.

При любых раскладах коллектив из Екатеринбурга не сможет обогнать «Трактор», тем самым команда Анвара Гатиятулина уже не опустится ниже восьмого места, заявили представители «черно-белых».

Челябинск, Виктор Елисеев

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