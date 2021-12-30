Число умерших от ковида в Челябинской области превысило 6 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 483 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 26 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 146 тысяч 303 инфицированных. 7 тысяч 278 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 4).

Челябинск, Декабрь, Ольга Арсентьева

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