В Челябинске меняют расписание общественного транспорта и отменяют более 200 междугородних рейсов

Ближайшие 10 дней – с 31 декабря по 9 января – общественный транспорт в Челябинске будет ходить в режиме выходного дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, обладатели смартфонов, чтобы узнать, как ходит нужный маршрут автобуса, трамвая или троллейбуса, могут зайти на сайт с расписанием городского транспорта, выбрать в таблице нужный маршрут, потом выбрать день – субботу или воскресенье – сайт откроет расписание.

Пенсионерам и тем, у кого нет смартфонов либо нет подключения к интернету, по всей видимости, останется просто ждать, когда придет нужный трамвай или автобус.

Информацию о работе общественного транспорта можно получить у круглосуточного диспетчера МУП «Служба организации движения» по телефонам: 778-62-80, 8 906 860-33-34, а также в справочной «Службы организации движения» – 245-05-55 (с 8 до 24 часов).

Кроме того, на период с 31 декабря по 2 января отменяются 216 междугородних автобусных рейсов, отправляющихся с автовокзала «Южные ворота» (ТК «Синегорье»). Список отменяемых рейсов здесь.

Челябинск, Павел Зварзин

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