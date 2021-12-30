В строящемся здании в центре Челябинска рухнули перекрытия

В центре Челябинска на стройке произошло серьезное обрушение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 30 декабря, на строительной площадке, расположенной по улице Свободы, 26.

Очевидцы рассказывают, что в строящемся здании жилого корпуса произошло обрушение перекрытия и строительных лесов.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, на строительном объекте произошло обрушение перекрытий второго этажа. Прибывшие к месту ЧП пожарные выяснили, что леса и перекрытие обрушились во время заливки перекрытия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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