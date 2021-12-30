В Челябинской области будут судить банду бутлегеров, пойманную с алкоголем на 30 миллионов рублей

В Сосновском районе перед судом предстанут четверо южноуральцев, обвиняемых в незаконном производстве алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава надзорного ведомства Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей региона. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке продукции без маркировки, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года на территории Челябинской области изготавливали спиртные напитки в арендованных помещениях бывшего производственного предприятия, незаконно используя при этом чужие товарные знаки.

Деятельность группировки была пресечена сотрудниками полиции после того, как в Магнитогорске при перевозке изъяли нелегально произведенную ими продукцию под видом водки, коньяка и бренди общим объемом около 30 тысяч бутылок. Кроме того, в помещениях, использовавшихся для производства алкоголя, изъято еще около 90 тысяч бутылок, приготовленных к реализации.

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 30,3 миллиона рублей.

Кроме того, в производственных помещениях обнаружено и изъято сырье для производства немаркированной алкогольной продукции: более 11 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, около 265 тысяч пустых бутылок, поддельные этикетки с различным наименованием алкогольной продукции.

Правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму более 36 миллионов рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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