Год коронавируса: число зараженных на Южном Урале в 2021-м выросло в 3 раза

В последний день 2021 года в Челябинской области выявлено 468 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 27 зараженных.

Напомним, первый случай был зарегистрирован 21 марта у жителя Миасса. О первом летальном исходе официально было сообщено 20 апреля: мужчина, страдавший онкологией в терминальной стадии, вернулся из Москвы, где проходил лечение и был выписан, как паллиативный больной. Коронавирус у него выявили в аэропорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году зарегистрировали смерть 1 тысячи 304 инфицированных, непосредственно от COVID-19 умерли 541.

В 2021 году смертность возросла в разы: умерли 6 тысяч 29, именно от инфекции – 5 тысяч 518.

В целом с начала пандемии ковидом заболели 147 тысяч 246 южноуральцев: 36 тысяч 427 в 2020 году и в 3 раза больше – 110 тысяч 821 в 2021.

От инфекции за весь период скончались 6 тысяч 59 человека. Летальность коронавируса на сегодняшний день составляет 4,1%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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