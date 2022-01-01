Новый год в Челябинской области начался с пожара из-за фейерверка

новый год в Магнитогорске начался с пожара.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел на улице Бориса Ручьева около 0:30.
На балкон 4 этажа залетела одна из частей фейерверка, началось возгорание. Хозяев дома не было, пожарных вызвали соседи.
Огонь в квартиру не зашел – его вовремя потушили.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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