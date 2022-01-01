На Южном Урале в новогоднюю ночь пропал ребенок

В Магнитогорске в новогоднюю ночь пропал ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, 9-летний Рома Мухортов отправился из гостей домой один, но на улицу Тополиную, где живет его семья, не пришел.

Сейчас ребенка ищут полиция и волонтеры.

Мальчик выглядит на 8-9 лет, рост 135-140 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в вязаную шапку с бубоном, серо-чёрную куртку, темные брюки, темно-серые валенки с замком сбоку.

Всех, кто располагает информацией о Роме, просят позвонить в полицию по телефонам 23-58-02, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02.

Дополненно: мальчика нашли около 12 часов по местному времени. Он жив. Другие подробности пока не сообщаются.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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