В Челябинском кафедральном соборе появился необычный клирик

В челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе появился необычный иподиакон.

Как сообщили РИА «Новый День» в епархии,

Челябинска, помогать во время архиерейских богослужений наравне с другими алтарниками и иподьяконами теперь будет выходец из Африки.

Он учится в Челябинском государственном институте культуры.

Студент рдился и вырос в каталической семье в Анголе, но в России увлекся местной культурой, начал петь в церковном хоре и осенью 2020 года принял православие.

А теперь получил право надевать стихарь и входить в алтарь.

Челябинск, Павел Зварзин

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