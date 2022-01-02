В Челябинском кафедральном соборе появился необычный клирик

В челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе появился необычный иподиакон.
Как сообщили РИА «Новый День» в епархии,
Челябинска, помогать во время архиерейских богослужений наравне с другими алтарниками и иподьяконами теперь будет выходец из Африки.
Он учится в Челябинском государственном институте культуры.
Студент рдился и вырос в каталической семье в Анголе, но в России увлекся местной культурой, начал петь в церковном хоре и осенью 2020 года принял православие.
А теперь получил право надевать стихарь и входить в алтарь.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube