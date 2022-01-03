Число заболевших COVID-19 в Челябинской области превысило 148 тысяч человек

На Южном Урале зафиксировали 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 января подтверждены 148 тысяч 122 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 431 новое подтверждение заражения коронавирусной инфекцией.

Выписаны 447 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 320 южноуральцев.

Умерли 28 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 387 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 113).

Челябинск, Виктор Елисеев

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