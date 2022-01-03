На Южном Урале похолодает до 29 градусов мороза

В Челябинскую область идет похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале резко похолодает уже во вторник, 4 января. Об этом свидетельствуют данные Росгидрометцентра.

Так, в ночь на вторник, 4 января, столбик термометра опустится к отметкам -18, -20 градусов. Днем ожидается 14-16 градусов ниже нуля.

В среду ночью похолодает до -19, -26 градусов. Днем температура воздуха ожидается в пределах 10-19 градусов ниже нуля.

Ночь на четверг, 6 января, будет самой холодной на наступившей неделе. И хотя на юге области столбик термометра не опустится ниже -10 градусов, на севере и в центре похолодает до 19-29 градусов ниже нуля. Днем, в рождественский сочельник, начнется потепление, и столбик термометра поднимется к отметкам -7, -11 градусов по Цельсию.

В праздник Рождества Христова на Южном Урале ожидается оттепель. Ночь синоптики обещают 9-17 градусов ниже нуля. Днем будет 0, -2 градуса.

В субботу, 8 января, ночью ожидается -4,-7 градусов, днем – 0, -3 градуса.

В воскресенье, 9 января, начнется очередное похолодание. Ночью столбик термометра опустится к отметкам 15-16 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -11, -12 градусов.

Отметим, что наиболее низкие температуры на протяжении почти всей недели ожидаются в Челябинске и центральных районах области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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