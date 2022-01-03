В центре Челябинска измываются над оленем

Рядом с главным ледовым городском Челябинска издеваются над оленем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы заметили хромающее животное, которое используют для развлечения посетителей ледового городка на площади Революции в центре Челябинска. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

По словам снявшей видео с несчастным северным оленем горожанки, издевательства над животным она заметила в минувшее воскресенье, 2 января. «Он хромает, не может идти уже, она его тащит с санями, – рассказала она о действиях сотрудницы, катавшей на олене праздных челябинцев. – Толпе пофиг, все детей катают, фоткают. Олень снег хватает, воды не дают. Я ей сказала «не издевайтесь над ним», она мне: начальнику говорите..."

Отметим, что все это происходит в самом центре города, у главного ледового городка, в паре сотен метров от мэрии и министерства культуры Челябинской области. Кроме того, у ледового городка регулярно дежурят полицейские.

Челябинск, Виктор Елисеев

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