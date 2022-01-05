Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале снижается на фоне высокой смертности

На Южном Урале зафиксировали 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 января подтверждены 148 тысяч 887 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 365 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.
Выписаны 424 человека. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 190 южноуральцев.
Умерли 27 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 441 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 167).
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube