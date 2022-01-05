В Челябинске готовы упразднить районные советы депутатов

Советник губернатора Челябинской области анонсировал новую муниципальную реформу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске будут упразднены внутригородские районы как муниципальные образования, а выборы в Челябинскую городскую думу вновь станут прямыми. Об этом заявил советник губернатора Челябинской области, бывший председатель законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

«Об этом пока публично еще не говорят, но задача действительно сложная», – заявил чиновник в интервью правительственному изданию «Южноуральская панорама». Напомним, в 2014 году Челябинск разделили на семь муниципальных образований – внутригородских районов. Каждый из них получил свой совет депутатов. От прямых же выборов в Челябинскую городскую думу отказались: представительный орган формировали районные советы депутатов, делегируя в него определенное число своих представителей.

Долгое время «Единая Россия» и подконтрольные мэрии администрации районов могли полностью контролировать результаты выборов и работу районных советов. Однако смена руководства в регионе и городе изменила ситуацию: нынешние губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова и их подчиненные оказались не в состоянии гарантировать нужные им итоги выборной кампании.

В итоге в ходе выборов в райсоветы 2020 года сразу в нескольких низовых парламентах оказались представители «непримиримой» оппозиции. Прежде всего, речь о Центральном и Калининском районах областного центра. Более того, по итогам довыборов 2021 года число независимых парламентариев возросло, а в Калининском райсовете внепартийная оппозиция (включающая как представителей «Справедливой России», так и членов ЕР) фактически взяла парламент под свой контроль.

Растущая угроза потери контроля над районными представительными органами, видимо, и вынудила власти поддержать новую инициативу. «Возникли естественные проблемы согласования полномочий города и района, – оправдывает откат муниципальной реформы некогда горячо защищавший ее Владимир Мякуш. – Как показала практика, страдают от этого простые жители города. К сожалению, факт остается фактом, как бы мы не пытались сбалансировать полномочия в нормативных актах, для людей, простых жителей города жизнь только усложнилась. Куда обращаться, когда есть проблемы с уборкой тротуара или внутри дворового проезда, улицы в микрорайоне? Множество вопросов возникло в связи с тем, что мы наделили внутригородские районы статусом самостоятельного муниципального образования».

При этом, в действительности, никаких сложностей нет: коммуникация между городскими и районными властями выстроена. Об этом свидетельствует достаточно быстрая зачастую реакция на жалобы, публикуемые горожанами в социальных сетях. Причем вне зависимости от того, где они появляются: на страницах районных администрация, мэрии или даже губернатора.

К тому же, с 2020 года в Челябинской области действует Центр управления регионом (ЦУЗ). «ЦУР – не просто агрегатор сообщений, в его задачу входит обеспечение четкого межведомственного взаимодействия, направленного на оперативное определение причин возникновения проблем, принятие мер реагирования по их устранению, выстраивание эффективной управленческой системы. ЦУР использует в работе обращения от всех групп населения, независимо от возраста и места проживания. Системы мониторинга ЦУР будут фиксировать обращения, опубликованные в открытых источниках, официальные обращения граждан, в том числе поступившие в форме телефонных звонков на горячие линии», – сообщала в ноябре 2020 года пресс-служба правительства Челябинской области. Уточняя при этом, что «ЦУР на первоначальном этапе работы займется вопросами, связанными с приоритетными социально значимыми направлениями, сформированными на основании данных о наиболее острых вопросах из более чем 50 тысяч обращений южноуральцев: здравоохранение и медицинское обслуживание, социальная защита, образование, дороги, транспорт, энергетика, обращение с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунальное хозяйство».

Впрочем, экс-спикер регионального парламента апеллирует и к предстоящему изменению федерального законодательства. По словам советника губернатора, сейчас в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». «Если внимательно прочитать документ, можно заметить, что, согласно проекту, внутригородские районы городского округа упраздняются. Законодательному Собранию Челябинской области придется привести местное законодательство в соответствии с федеральным и ликвидировать районные советы депутатов и вернуться к прямым выборам в Челябинскую городскую думу. Ближайшее время с подачи федерального центра в этом вопросе будет наведен порядок. Новую городскую думу мы уже совершенно точно будем избирать на прямых выборах», – заявил Владимир Мякуш.

Сами челябинцы склонны видеть в новой реформе стремление действующих властей облегчить себе жизнь. «Едросовскому болотцу очень сильно мешают застаиваться независимые депутаты, – прокомментировала заявление высокопоставленного чиновника один из оппозиционных парламентариев. – Мутят воду в болотце, открытого общения власти с народом требуют, какое-то свое мнение имеют наглость высказывать. Удивительно, как партия власти раньше не пролоббировала упразднение МСУ районного уровня».

Согласны с ней и простые горожане. «Одна из основных причин – это, по-видимому, то, что в районах все сложнее получить нужный результат на выборах, и после них депутаты оказываются весьма своевольны», – пишут горожане в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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