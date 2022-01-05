В Челябинске пассажиры авиарейса из Москвы застряли в самолете из-за поломки телетрапа

Пассажиры рейса «Москва – Челябинск» не смогли вовремя покинуть борт из-за неисправного телетрапа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 5 января в международном аэропорту имени Курчатова. Об этом сообщили прилетевший этим рейсом южноуральцы.

«Пассажиры рейса 413 Москва – Челябинск авиакомпании «Победа» больше 40 минут не могли покинуть самолет из-за того, что не работал телетрап, – цитирует 74.ru одного из пассажиров. – Капитан рейса извинялся за работу челябинского аэропорта».

В пресс-службе Челябинского авиапредприятия информацию об инциденте подтвердили. Как рассказали представители аэропорта, телетрап оказался неисправен, и выгрузка пассажиров заняла полчаса. В настоящее время оборудование уже работает.

Напомним, ранее Челябинский аэропорт «засветился» в скандале с платой, взимаемой за предоставление телетрапов. Как установила антимонопольная служба, услуги телескопических трапов для авиакомпаний предоставлялись по ценам, заметно превышающим среднерыночные. В результате региональное УФАС потребовало, чтобы авиапредприятие установило экономически обоснованную стоимость услуги, а позднее оштрафовало компанию на 333 тысячи рублей. Авиапредприятие продолжает обжаловать это постановление, уже проиграв тяжбу в Арбитражном суде Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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