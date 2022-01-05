Тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации сохранят до 31 марта

Транспортники рассказали о тарифах на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Челябинской агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время ведется подготовка к выбору оператора автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) Челябинской агломерации. Внедрение новой системы начнется в I-II квартале 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», связанный с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Для обеспечения переходного периода с 1 января по 31 марта на маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев сохраняются все действующие тарифы для граждан», – уточнили в учреждении.

Таким образом, на муниципальных маршрутах Челябинска стоимость проезда за наличные сохранится в размере 23 рублей, по банковской карте – 23 рубля, по транспортной карте (разовый) – от 20,7 рубля, по транспортной карте (пересадочный) – 25 рубля.

Стоимость проезда для льготных пассажиров на городских маршрутах также остается прежней.

На муниципальных маршрутах Копейска цена разовой поездки – 23 рубля.

На межмуниципальных маршрутах №123, №136к, №158к, №212 и №483 цена зависит от способа оплаты: за наличные – до 38 рублей, по банковской карте – до 33 рублей. «Социальные и транспортные карты на этих маршрутах пока не действуют. Прорабатывается применение дифференцированного тарифа на указных пригородных маршрутах в зависимости от дальности поездки. Напоминаем, что перевозчикам за отказ в оплате по банковской карте грозит штраф», – уточнили транспортники.

Напомним, о запуске новых межмуниципальных маршрутов власти Челябинской области заявили в декабре прошлого года. Однако информацию о стоимости проезда на них озвучивать не стали. Поэтому 1 января южноуральцы, решившие воспользоваться услугами общественного транспорта, были неприятно удивлены ценником в 38 рублей за поездку. Особенно возмущены были челябинцы, цена поездки для которых (в том числе, в городской черте) выросла сразу на 15 рублей.

При этом горожане заявили, что безналичный платеж в автобусах не работает. В ответ на это представители министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области пообещали проверить работу перевозчиков. Об итогах проверки чиновники пока не рассказали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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