Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Трое челябинцев пострадали в ДТП с маршрутным микроавтобусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в среду, 5 января, на проспекте Победы в Челябинске. Видео последствий ДТП горожане опубликовали в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, по предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2107 – Жигули» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым Mercedes.

После удара отечественная легковушка изменила направление и врезалась в микроавтобус, следовавший по маршруту №47. В результате ДТП пострадали двое пассажиров маршрутного такси и пассажир автомобиля Mercedes. Также серьезные повреждения получили сами машины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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