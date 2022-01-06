На Южном Урале резко потеплеет, а потом резко похолодает

На Южном Урале ожидаются резкие скачки температур.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем будет еще холодно: в большинстве городов и районов до -17, в низинах – до -22. А уже в пятницу, 7 января, столбики термометров днем поднимутся до +1.
Оттепель продержится в Челябинской области всего пару дней: в воскресенье, 9 января, вновь похолодает – до -12.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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