На Южном Урале резко потеплеет, а потом резко похолодает

На Южном Урале ожидаются резкие скачки температур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем будет еще холодно: в большинстве городов и районов до -17, в низинах – до -22. А уже в пятницу, 7 января, столбики термометров днем поднимутся до +1.

Оттепель продержится в Челябинской области всего пару дней: в воскресенье, 9 января, вновь похолодает – до -12.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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