Челябинская область закрывает границу с Казахстаном: южноуральцы сообщают в соцсетях, что не могут попасть к родственникам, живущим в соседней стране, и не могут принять их у себя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протяженность границы между регионом и республикой составляет около 730 километров. Попасть из Челябинской области на территорию Казахстана можно через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» или по железной дороге.

Пригородное и международное железнодорожное сообщение прекращено с весны 2020 года в связи с пандемией ковида: через Казахстан (Петропавловск) идут только транзитные российские поезда. Пока и пассажирские, и грузовые составы ходят по обычному графику.

А вот с автобусным сообщением возникли проблемы. Южноуральцы сообщают в соцсетях, что автобусы через границу не ходят в обе стороны.

Закрыты в Казахстане и аэропорты: рейс из Алматы в Екатеринбург на завтра отменен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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