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Пятница, 7 января 2022, 09:46 мск

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В Челябинской области закрыли трассу М-5 «Урал» и аэропорт Курчатов

В Челябинской области в связи с погодными условиями закрыли трассу М-5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», из-за метели с 6:00 7 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М5 от границы с Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль – до улучшения погодных условий.

Закрыт и челябинский аэропорт – пока до 11:00. Самолеты, летевшие в город, направляют в Тюмень и Екатеринбург. Вылеты задерживаются по меньшей мере до 11:30.

Челябинск, Павел Зварзин

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