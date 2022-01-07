На Урале из частного интерната пропали 58 постояльцев

В Копейске из частного интерната для престарелых и инвалидов пропали 58 постояльцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники выяснили, что пожилых людей вывезли в неизвестном направлении 30 декабря, так как пансионат был закрыт по решению суда.

Разгорелся скандал, и только после этого министерство социальных отношений Челябинской области прокомментировало ситуацию. По данным ведомства, 9 человек вернули в семьи, а остальных развезли по государственным учреждениям социального обслуживания.

Для родственников постояльцев закрытого пансионата организовали горячую линию: 8-908-811-30-80 (с 10:00 до 18:00 ежедневно).

Копейск, Павел Зварзин

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