Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до вечера 8 января

Из-за непогоды продлено ограничение движения транспорта по автодороге М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 07:00 субботы, 8 января, снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах, а также в Миассе и Копейске.

️В Верхнеуральске метель. В Магнитогорске и Бредах идет дождь.

Региональные дороги в проезжем состоянии.

На автодороге М-5 «Урал» продлены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков ориентировочно до 21 часов 8 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено при улучшении погодных условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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