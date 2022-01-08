На Луне нашли воду

Ученые обнаружили воду в лунном грунте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воду обнаружили китайские ученые в ходе изучения образца лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5» в 2020 году. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Выводы исследователей основаны на анализе данных в спектрах отражения от 0,48 до 3,2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда «Чанъэ-5». «По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру», – сообщают аторы статьи.

Обследованный грунт был собран зондом в северной части области «Океан Бурь».

Китайский зонд «Чанъэ-5» был запущен 23 ноября 2020 года. 1 декабря 2020 года аппарат прилунился в «Океане Бурь», где установил флаг Китайской Народной республики. 16 декабря 2020-го он вернулся на Землю, доставив 1 тысячу 731 грамм лунного грунта.

Напомним, в ноябре 2020 года ученые NASA заявили о наличии воды на Луне, основываясь на данных стратосферной обсерватории SOFIA, телескоп которой уловил в спектре отраженного лунного света длину волны в 6,1 микрона, свидетельствующей о наличии на спутнике Земли молекул воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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