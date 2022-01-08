COVID-19 в Челябинской области: число умерших превысило 7,5 тысяч человек

На Южном Урале суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией преодолела порог в 300 зараженных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 января подтверждены 149 тысяч 849 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 299 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

Выписаны 297 человек. ️Впервые за длительное время число выздоровевших южноуральцев оказалось ниже заразившихся. Больных COVID-19 – 1 тысяча 959 южноуральцев.

Умерли 28 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 521 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 247).

Челябинск, Виктор Елисеев

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