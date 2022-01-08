На Южном Урале продлили экстренное предупреждение из-за ветра и гололедицы

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 9 января в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, на дорогах гололедица.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заостренными шипами.

«Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует соблюдать правила безопасности, – напомнили в экстренном ведомстве. – Все движения должны быть плавными. Даже незначительная резкость может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди (не менее половины скорости движения). Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – не менее 15 метров».

На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части водителей призывают проявлять повышенную осторожность.

В случае происшествий звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

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