В Челябинске столкнулись три трамвайных вагона. Пострадал водитель

В Челябинске столкнулись сразу три вагона трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 8 января, на Свердловском проспекте, в районе остановки «Завод тракторных трансмиссий». Об аварии горожане сообщили в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, на трамвайных путях столкнулись сразу три трамвайных вагона. Возможной причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции.

После столкновения движение электротранспорта было остановлено. Пауза продлилась около часа.

По информации «ЧелябГЭТ», в результате инцидента пострадал водитель одного из трамваев: вагоновожатому поранило ногу выпавшим стеклом. Из пассажиров никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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