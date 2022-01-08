Ограничения движения на южноуральском участке М-5 «Урал» продлили до утра

В Челябинской области продлили ограничение движения автотранспорта по М-5.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, ограничения для движения транспорта на автодороге М5 «Урал» вновь продлено.
«Введенное накануне ограничение на участке с 1548 по 1796 (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 «Урал» вновь продлено до 9 часов 9 января», – уточнили представители ведомства.
Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.
Челябинск, Виктор Елисеев
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