В Миассе пропал 12-летний школьник

12-летнего ребенка вторые сутки ищут полиция и волонтеры в Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12-летний подросток ушел гулять 7 января и не вернулся.
Мальчик из многодетной семьи. Его рост 145 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в черно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черную шапку.
В поисках школьника принимают участие жители Миасса, волонтеры и полиция.
Челябинск, Виктор Елисеев
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