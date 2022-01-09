В Миассе пропал 12-летний школьник

12-летнего ребенка вторые сутки ищут полиция и волонтеры в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12-летний подросток ушел гулять 7 января и не вернулся.

Мальчик из многодетной семьи. Его рост 145 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в черно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черную шапку.

В поисках школьника принимают участие жители Миасса, волонтеры и полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»