Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области превысила 150 тысяч человек

За сутки на Южном Урале выявлено 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 9 января подтверждены 150 тысяч 124 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 275 новых подтверждений заражения коронавирусной инфекцией.

Выписаны 262 человека. ️Больных COVID-19 – 1 тысяча 945 южноуральцев.

Умерли 27 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 7 тысяч 548 больной коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 274).

Челябинск, Виктор Елисеев

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