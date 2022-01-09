Больше трех сотен пассажиров не могут вылететь из аэропорта Магнитогорска

В аэропорту Магнитогорска задержали три авиарейса из-за непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вылет трех самолетов из Магнитогорска задержали сегодня, 9 января, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, был отложен вылет рейсов авиакомпании «Сибирь» №5060 Магнитогорск – Новосибирск и №1164 Магнитогорск – Москва, а также рейса №6264 авиакомпании «Россия» по маршруту Магнитогорск – Москва. На них зарегистрировано 333 пассажира, в том числе 29 детей.

Оказание представителями авиакомпаний услуг для пассажиров находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее из-за непогоды закрывали челябинский аэропорт: из-за снегопада 7 января, и 8 января – в связи с обработкой взлетно-посадочной полосы от наледи (вчера работа была приостановлена примерно на час).

Челябинск, Виктор Елисеев

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