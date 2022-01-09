На Южном Урале отменяют QR-коды в кафе и ресторанах

В Челябинской области с понедельника снимут ограничения на посещения заведений общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 10 января для посещения заведений общественного питания не будет необходимости в предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

Напомним, ограничения для посещений кафе и ресторанов власти региона ввели с 1 декабря по 9 января включительно. На фоне спада заболеваемости COVID-19 эту меру решили не продлевать.

При этом остальные ограничения продолжают действовать. Так, QR-коды необходимы для посещения досуговых, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров, парикмахерских, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги, а также для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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