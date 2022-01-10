В 2022 году жители России будут работать на один час больше

В 2022 году жители России будут работать на один час больше, чем в году ушедшем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым коротким трудовым месяцем станет январь: в этом году в нем всего 16 рабочих дней. В феврале придется отработать 19 дней, в мае – 18.

Самым длинным рабочим месяцем будет август – 23 рабочих дня, в сентябре и декабре – по 22, в остальных месяцах – по 20.

Рабочая суббота ждет россиян в марте: выходной с 5 марта перенесли на понедельник, 7 марта. Это позволило приурочить к первому весеннему празднику 3 выходных.

Помимо января и марта длинные выходные ожидаются в мае (1 – 3 и 7 -10 включительно), июне (День России – 12 июня – выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и понедельник, 13 июня) и ноябре (День народного единства – 4 ноября – выпадает на пятницу).

31 декабря в текущем году снова будет выходным, но лишь потому, что выпадает на субботу.

В целом, в 2022 году жителям России, в соответствии со стандартным 40-часовым графиком, придется отработать 1 тысячу 973 часа (в 2021 было 1 тыс 972). Рабочих дней будет 247, праздных – 118.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»