Конькобежцев из Челябинской области эвакуировали из Казахстана на самолете Минобороны России

Южноуральские спортсмены застряли в полыхнувшем Казахстане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 января южноуральских спортсменов эвакуировали из Казахстана на борту российского Минобороны в сопровождении спецназа.

Команда конькобежцев в возрасте от 16 до 25 лет по традиции отправилась на сборы в соседний Казахстан, чтобы провести комплекс тренировок на известном еще со времен Советского Союза спорткомплексе «Медеу». 12 спортсменов и 2 тренера заселились 27 декабря. Тогда еще ничто не предвещало, что привычно спокойное соседнее государство 2 января взорвут массовые протесты, вылившиеся в беспорядки, грабежи, мародерство и перестрелки с армией и силовыми ведомствами.

Как только связь появилась, один из тренеров сообщил, что у спортсменов все в порядке. К вечеру 8 января в спорткомплекс прибыли российские военные и представители консульства. В сопровождении спецназа конькобежцев доставили в аэропорт Алма-Аты. Оттуда самолет министерства обороны вылетел в аэропорт Екатеринбурга. По прибытии автобус доставит южноуральских конькобежцев домой – в Челябинск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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