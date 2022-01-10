Первым вице-мэром Копейска стал бывший замминистра культуры Челябинской области

В мэрии Копейска назначили первого заместителя главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым заместителем мэра Копейска назначен Николай Сазонов. В качестве вице-мэра его представили на традиционном аппаратном совещании главы Копейска.

До ноября прошлого года Сазонов занимал должность заместителя министра культуры Челябинской области, после чего подал заявление об уходе по собственному эеланию.

Николай Сазонов родился в 1986 году в Челябинске. Окончил Челябинский государственный университет по специальности «История» (2008 год) и «Юриспруденция» (2010).

В 2008-2011 годах работал в должности главного специалиста сначала ОГУК «Научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области», в 2011 году перешел в управление государственной охраны объектов культурного наследия регионального министерства культуры.

В 2015 году возглавил управление административной и организационно-правовой деятельности областного минкульта, с 2016 по 2018 год – начальник управления материально технического обеспечения министерства. В 2018 году назначен заместителем министра – начальником управления министерства культуры Челябинской области. В ноябре 2021 года ушел в отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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