На Южном Урале заболеваемость ковидом резко сократилась, а уровень смертности сохраняется

В Челябинской области за сутки выявлено 249 новых случаев коронавируса. За месяц заболеваемость снизилась в 2,5 раза, при этом смертность осталась практически на том же уровне.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 27 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 150 тысяч 373 инфицированных. 7 тысяч 575 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 301). Летальность ковида в регионе нас сегодняшний день составляет 4,2%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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