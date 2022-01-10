Десять южноуральцев погибли в ДТП в новогодние каникулы

Больше 100 человек пострадали в ДТП в Челябинской области за время новогодних праздников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, за праздничные дни на территории региона зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек погибли, 103 – получили травмы.

С 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 437 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водители привлечены к административной ответственности, им грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет либо до 30 тысяч рублей штрафа.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 53 водителя. Они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

За управление транспортным средством водителями, не имеющими права на управление, к административной ответственности привлечено 295 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»