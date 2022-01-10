В Челябинске загорелся цех по производству матрасов. Есть пострадавшие

В производственном помещении в промзоне Челябинска вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 10 января, в промзоне Челябинска. О пожаре горожане сообщили в социальных сетях.

Внимание челябинцев привлек огромный столб дыма в районе улицы Хлебзаводская. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что в промзоне областного центра загорелся цех по производству матрасов.

Прибывшие к месту возгорания пожарные обнаружили горение на площади 40 квадратных метров. До приезда огнеборцев производственное помещение самостоятельно покинули 20 сотрудников цеха. Одной из работниц понадобилась помощь медиков: женщина получила отравление продуктами горения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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