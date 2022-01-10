19-летний челябинец на иномарке вылетел на остановку. Погибла женщина

На остановке общественного транспорта на северо-западе Челябинска иномарка насмерть сбила женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 10 января, на остановке «Поселок Бабушкина» в Калининском районе Челябинска.

По словам очевидцев, автомобиль Ford Fiesta вылетел на остановку и врезался в киоск «Роспечати». Перед этим машина сбила ожидавшую транспорт женщину. Челябинка погибла.

Известно, что водителю иномарки 19 лет. По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением.

По последним данным, еще четверых челябинцев госпитализировадли с травмами различной тяжести.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»