19-летний челябинец на иномарке вылетел на остановку. Погибла женщина

На остановке общественного транспорта на северо-западе Челябинска иномарка насмерть сбила женщину.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 10 января, на остановке «Поселок Бабушкина» в Калининском районе Челябинска.
По словам очевидцев, автомобиль Ford Fiesta вылетел на остановку и врезался в киоск «Роспечати». Перед этим машина сбила ожидавшую транспорт женщину. Челябинка погибла.
Известно, что водителю иномарки 19 лет. По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением.
По последним данным, еще четверых челябинцев госпитализировадли с травмами различной тяжести.
Челябинск, Виктор Елисеев
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