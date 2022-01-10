Магнитогорский дом «Ветеран» отмечает четвертьвековой юбилей

Дому «Ветеран» в Магнитогорске исполнилось 25 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», двадцать пять лет назад распахнул свои двери специализированный дом «Ветеран» благотворительного фонда «Металлург». Дом предназначен для проживания одиноких пенсионеров.

Сегодня здесь проживают 125 пожилых людей. Более пятидесяти из них – бывшие работники Группы ПАО «ММК». Магнитогорский металлургический комбинат является главным благотворителем дома с момента его основания и по сей день.

Несмотря на свой возраст, ветераны продолжают вести активный образ жизни: танцуют, читают стихи, поют, соревнуются в интеллектуальных играх, принимают участие в досуговых мероприятиях. Для жителей также организуются экскурсии по городу, выезды на природу.

Любители пения выступают в местном хоре «Надежда», который был организован в 2002 году. Хор – постоянный участник и неоднократный победитель различных конкурсов и фестивалей.

Сотрудники дома «Ветеран» ежедневно создают для пожилых магнитогорцев благоприятный социально-психологический климат. Нуждающимся оказывают помощь в решении любых жизненных проблем, сохраняют и поддерживают здоровье жителей, обеспечивают им комфортное проживание, питание, досуг.

Уже более трех лет в доме «Ветеран» реализуется проект «Приемный внук». Его участники – ученики городских школ, Дворца творчества детей и молодежи, волонтерского клуба «Рыцари овального стола» организуют театрализованные представления с участием жителей. Кроме впечатлений и эмоций, они приносят подарки и оказывают безвозмездную помощь в уходе за маломобильными жителями дома «Ветеран».

Безусловно, пандемия 2020-2021 годов внесла коррективы и в жизнь пожилых людей. Были отменены регулярные выезды на природу, за город, концерты приглашенных артистов, другие культурные мероприятия. Однако скучать пенсионерам не приходилось. В доме «Ветеран» реализовали проект «Пандемия – не приговор одиночеству». Для жителей были организованы, с учетом соблюдения всех мер предосторожности, онлайн-экскурсии – виртуальные путешествия по Магнитогорску, Южному Уралу, России, миру, посещение картинных галерей, музеев, театров, концертов, а также социально-психологические занятия.

И каждой встречи участники проекта ждали с нетерпением. Для них это была возможность не только посмотреть страну, мир, но и пообщаться вживую. Обсудить, к примеру, способы, как не упасть духом в это сложное время, как сохранить свое здоровье, улучшить качество жизни и многие другие вопросы.

Проект осуществлялся совместными усилиями БФ «Металлург» и кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Носова. Также активное участие в мероприятиях принимали и студенты-волонтеры.

Поздравить сотрудников и жителей дома «Ветеран» с четвертьвековым юбилеем учреждения пришли с подарками почетные гости. Перед собравшимися также выступили ребята, оставшиеся без попечения родителей, – воспитанники Центра помощи детям «Родник».

Челябинск, Виктор Елисеев

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