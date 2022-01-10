В Челябинской области студента задержали за секс с 14-летним подростком

В Чебаркуле 20-летнего студента колледжа подозревают в растлении несовершеннолетнего юноши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студент-третьекурсник одного из колледжей Чебаркуля был задержан по подозрению в сексуальных сношениях с 14-летним подростком.

По данным правоохранителей, молодой человек не раз вступал в половую связь с юношей в садовом домике. Встречи молодых людей были добровольными.

В отношении 20-летнего чебаркульца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 134 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). С него взяли подписку о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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